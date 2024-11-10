Українська акторка Анна Сагайдачна розсекретила, де народжуватиме та як наважилася на вагітність під час війни.

Артистка наразі очікує на появу на світ другої дитини. Свою вагітність знаменитість тривалий час приховувала, тож у фанів виникло чимало запитань. Зокрема, у Сагайдачної поцікавилися, як вона наважилася на вагітність під час війни. Акторка зізналась, що неабияк хотіла стати мамою вдруге. Однак Анна відкладала вагітність, сподівалась, що війна незабаром закінчиться. Але, за словами знаменитості, час минає, а її здоров'я з роками не стає кращим. Тож, артистка не стала відкладати вагітність.

"Як і всі українці, я чекала і сподівалася, що війна закінчиться за два тижні. Потім місяць, рік, два, а їй кінця-краю немає. А моєму життю і жіночому здоров'ю край є. Тож, вам вирішувати, що сильніше: страх чи бажання мати дитинку", - відповіла знаменитість.

Анна Сагайдачна / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна народжуватиме в Києві в одному з державних пологових. Ба більше, в акторки прийматиме пологи той самий лікар, який опікувався нею під час народження першої дитини.

"Народжуватиму в Києві, в державному пологовому, там, де і Тімочку. Іду до того самого лікаря", - зізналась знаменитість.

Анна Сагайдачна / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

А от стать маляти Сагайдачна поки що тримає в таємниці. Акторка натякнула, що розсекретить це вже після появи дитини на світ. До речі, хоч сама артистка вже й була на УЗД, однак сама не впевнена до кінця, хто в неї народиться – хлопчик чи дівчинка.

"Медицина теж помиляється. Навіть знаючи стать дитини за результатами УЗД, я на 100% не впевнена, хто буде", - зізналась акторка.

Анна Сагайдачна / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Нагадаємо, нещодавно Анна Сагайдачна розсекретила, на якому терміні вагітність перебуває. Також артистка зізналась, коли народжуватиме другу дитину.

Ексклюзив! Анна Сагайдачна про вагітність та відмову від гендерпатті! — ЖВЛ представляє

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