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Анна Сагайдачна у напівпрозорому вбранні на підборах показала звабливі танці на пілоні

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Анна Сагайдачна у напівпрозорому вбранні на підборах показала звабливі танці на пілоні

Анна Сагайдачна / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Акторка вже майже 10 років займається Pole Dance.

Зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна продемонструвала свої хореографічні навички на пілоні. 

Акторка поділилася з шанувальниками "гарячим" контентом. У Instagram Анна опублікувала відео одного зі своїх тренувань на пілоні.

На камеру знаменитість показала звабливі танці у напівпрозорих лосинах та боді у сіточку зі стразами. До того ж, для свого танцю Анна взула величезні підбори. 

"Відбій повітряної тривоги", - підписала ролик Сагайдачна. 

Як розповіла Анна у сторіз, зовсім скоро вона продемонструє свої танцювальні здібності на чемпіонаті з Pole Dance. Шанувальники акторки побажала їй успіхів та зазначили, що Анна просто чудово танцює.

  • Це просто вогонь!
  • Дуже-дуже круто!
  • Талановита людина - талановита у всьому!

Нагадаємо, раніше Анна Сагайдачна станцювала на пілоні, щоб зібрати кошти на потреби Збройних Сил.

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Дата публікації
Перегляди
614
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