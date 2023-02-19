Анна Сагайдачна у напівпрозорому вбранні на підборах показала звабливі танці на пілоні

Акторка вже майже 10 років займається Pole Dance.

Зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна продемонструвала свої хореографічні навички на пілоні.

Акторка поділилася з шанувальниками "гарячим" контентом. У Instagram Анна опублікувала відео одного зі своїх тренувань на пілоні.

На камеру знаменитість показала звабливі танці у напівпрозорих лосинах та боді у сіточку зі стразами. До того ж, для свого танцю Анна взула величезні підбори.

"Відбій повітряної тривоги", - підписала ролик Сагайдачна.

Як розповіла Анна у сторіз, зовсім скоро вона продемонструє свої танцювальні здібності на чемпіонаті з Pole Dance. Шанувальники акторки побажала їй успіхів та зазначили, що Анна просто чудово танцює.

Це просто вогонь!

Дуже-дуже круто!

Талановита людина - талановита у всьому!

Нагадаємо, раніше Анна Сагайдачна станцювала на пілоні, щоб зібрати кошти на потреби Збройних Сил.

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