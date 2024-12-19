Анна Сагайдачна вперше показала свого другого чоловіка – батька її новонародженої доньки

Артистка на щемливих кадрах із пологового показала, як вони зустрічали маля.

Українська акторка Анна Сагайдачна вперше показала свого коханого, від якого народила другу дитину.

Зокрема, у своєму Instagram знаменитість поділилася щемливими кадрами з пологового будинку. Артистка поділилася, як у неї починалися перейми та як вона в лікарняній палаті вже чекала на народження донечки. Весь цей час Анну Сагайдачну підтримував коханий. Чоловіка акторка ретельно приховувала, однак цього разу вона зробила виняток.

Анна Сагайдачна в пологовому будинку / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

На одному з кадрів артистка вперше показала свого коханого – м'язистого брюнета. Він саме підтримував кохану, ніжно обіймав її та цілував ще вагітний животик. Хоч чоловіка Сагайдачна й показала, проте продовжує приховувати його ім'я.

Анна Сагайдачна з коханим / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"Моя найкрасивіша і найчуттєвіша фотосесія! Пологи були парні і повністю природні", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, Анна Сагайдачна вдруге стала мамою 9 грудня. В одному з пологових Києва акторка народила доньку. Батька дівчинки знаменитість ретельно приховує. Також артистка виховує сина Тимофія від колишнього чоловіка. Нещодавно Сагайдачна показувала, як хлопчик знайомився з новонародженою сестричкою.

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