Анна Сагайдачна з новонародженою донькою потрапила до лікарні та показала фото з палати

Українська акторка Анна Сагайдачна разом із новонародженою донькою потрапила до лікарні.

Про це знаменитість повідомила у своєму Instagram. Акторка розповіла, що спочатку захворів її син Тимур. Хлопчик одужав, однак тепер із хворобою злягла маленька донечка артистки. Тож наразі Сагайдачна разом із малям перебуває в лікарні, де ними опікуються медики.

"Не в цьому місці я б хотіла опинитися зараз, тим паче з дитиною, але маємо, що маємо. Коли в тебе двоє дітей і більше, то старші приносять якісь бацили додому і хворіють всі. Тіма вилікували, тепер захворіла манюнька. Нічого…Сподіваюся, все буде добре!" – поділилася знаменитість.

Анна Сагайдачна з донькою в лікарні / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

До речі, Анна Сагайдачна зазначила, що якщо вийти з лікарняної палати, то почуваєшся немов на відпочинку в Буковелі. Щоправда, як зазначає акторка, відпустка на заході України обійшлася б їй у значно меншу суму.

"Якщо вийти з палати і спуститися до холу клініки, то почуваєшся наче на курорті в Буковелі, щоправда, навіть класний готель там коштував би в рази дешевше, ніж перебування тут", - зазначила артистка.

Анна Сагайдачна з донькою в лікарні / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Нагадаємо, нещодавно Анна Сагайдачна показувала, який вигляд має її живіт після других пологів. Артистка зізналась, що допомагає їй відновити форму.

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