Анна Сагайдачна заговорила про ім'я двомісячної донечки і про ставлення до грудного вигодовування

Українська акторка Анна Сагайдачна заговорила про ім'я доньки і розкрила своє ставлення до грудного вигодовування.

Артистка народила дівчинку понад два місяці тому. Однак ім'я доньки знаменитість не квапиться розсекречувати. Акторка в коментарі ТСН.ua говорить, що не хоче цього робити до хрещення. Хоч Сагайдачна й запевняє, що не вірить у забобони, але відчуває, що саме так буде краще. Після хрещення зірка одразу розсекретить ім'я доньки

"Я не озвучую поки ім'я доні, бо ми її ще не похрестили. І немає тут жодних забобонів, просто так мені відчувається. В списку імен були Соломія, Квітослава, Емілія. Але обрали інше. Тож, скоро похрестимо і одразу поділюсь з усіма", - запевнила артистка.

Анна Сагайдачна з дітьми / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Також Анна Сагайдачна розкрила своє ставлення до грудного вигодовування (ГВ). Артистка вважає, що це неабияк важливо. ГВ – це єднання з дитиною. Також акторка дала пораду новоспеченим матусям, якщо їм це не вдається або боляче. Знаменитість говорить, що необхідно одразу ж звернутися до спеціаліста, який зможе полегшити процес грудного вигодовування.

"ГВ - це радість. Тіму я годувала рік і шість місяців чи навіть трішки більше. І припиняти було дуже складно для мене, бо це просто божественне єднання з малюком. Якщо для когось від самого початку це не радість - боляче або не виходить - треба одразу звернутися до спеціалістів. Налагоджене ГВ - це те, за що мамі варто поборотися, бо це все для твого дитяти", - запевнила акторка.

Анна Сагайдачна з донькою / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Нагадаємо, раніше Анна Сагайдачна зізналась, чим займається її обранець. Також артистка розкрила, в яких стосунках залишилася з колишнім чоловіком після розлучення.

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