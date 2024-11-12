Анна Сагайдачна заговорила про причини розлучення з чоловіком та хто став ініціатором

Також артистка розсекретила, як та коли познайомилася з новим обранцем.

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна, яка нещодавно розсекретила нового коханого, заговорила про причини розлучення з чоловіком Євгеном Третяком, від якого виховує сина.

Артистка розірвала шлюб ще минулого року, однак оголосила про це лише цього літа. Ініціаторкою розлучення стала Сагайдачна. Акторка говорить, що рішення приймалося й не один рік. Причиною розриву стали певні питання, які колишні закохані не змогли вирішити.

"Це було моє рішення, скажу так, і воно формувалося не один рік. Я і мій колишній чоловік...ми про це насправді знаємо, що були певні питання, які, на жаль, ми не змогли вирішити", - розповіла артистка на проєкті "Ранок у великому місті".

Анна Сагайдачна з колишнім чоловіком / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Наразі Анна Сагайдачна перебуває в нових стосунках та чекає на народження другої дитини. Акторка зізнається, що познайомилася з коханим, коли перебувала в процесі розлучення. За словами знаменитості, їхня зустріч була повністю випадковою.

"Це випадковість, ця зустріч не була якоюсь точно запланованою. Це абсолютно нова людина в моєму житті, яка впала мені як сніг на голову, власне десь там вже паралельно з розлученням", - поділилася зірка серіалів та кіно.

Анна Сагайдачна / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Нагадаємо, нещодавно Анна Сагайдачна розсекретила, на якому терміні вагітності перебуває. Також артистка зізналась, коли народжуватиме.

Ексклюзив! Анна Сагайдачна про вагітність та відмову від гендерпатті! — ЖВЛ представляє

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