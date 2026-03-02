ТСН у соціальних мережах

Анна Сагайдачна народила сина та показала перші фото з крихітним малюком

Малюк артистки з'явився на світ ще в лютому, проте лише зараз вона розсекретила радісну новину.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анна Сагайдачна

Анна Сагайдачна / © instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка Анна Сагайдачна народила третю дитину.

Так, артистка тепер офіційно багатодітна матуся. Анна Сагайдачна народила синочка. Малюк знаменитості з'явився на світ 26 лютого, проте лише зараз вона наважилась поділитися радісною новиною.

Анна Сагайдачна з новонародженим сином / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна з новонародженим сином / © instagram.com/annasagaidachnaya

"Багатодітна мама в чаті! Синочок! 26.02.2026! Загадала народження саме в цю дату", - поділилась артистка.

Анна Сагайдачна з новонародженим сином / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна з новонародженим сином / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна вже й показала перші кадри з новонародженим малюком. Щоправда, обличчя синочка акторка поки що тримає подалі від сторонніх очей. Також знаменитість не квапиться розсекречувати, як назвала хлопчика.

Анна Сагайдачна з новонародженим сином / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна з новонародженим сином / © instagram.com/annasagaidachnaya

Зазначимо, Анна Сагайдачна тепер багатодітна матуся. Акторка вже виховує сина Тимофія, якого вона народила в шлюбі з ексчоловіком. Також у грудні 2024-го артистка народила доньку Міру. Цей синочок – третя дитина знаменитості. Батька дітей акторка поки що приховує.

Нагадаємо, нещодавно французький діджей Девід Гетта учетверте став батьком. У музиканта народився син, фото з яким він вже показав.

