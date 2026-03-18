Анна Сагайдачна офіційно стала багатодітною мамою і розсекретила суму виплат на дітей

Анна Сагайдачна / © instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка Анна Сагайдачна офіційно стала багатодітною матусею.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram. Артистка вже також показала посвідчення багатодітної мами. Окрім того, знаменитість розповіла про виплати, які отримує на дітей.

Зокрема, наприкінці лютого Анна Сагайдачна втретє стала мамою. Знаменитість вже оформила одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень по народженню дитини. Від пакунка малюка артистка відмовилась, натомість обрала отримати 8451 грн.

Після отримання посвідчення багатодітної мами акторка оформила допомогу на третю дитину у розмірі 2100 грн на місяць до 6 років. Окрім того, після завершення лікарняного знаменитість радить оформити виплати 7 тисяч гривень на місяць на дитину до одного року.

Нагадаємо, 26 лютого Анна Сагайдачна народила сина. Нещодавно ж артистка поділилась, як дізналась, що перебуває при надії. Виявляється, це сталося на п'ятому місяці вагітності.