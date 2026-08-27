Анна Сагайдачна показала 6-місячного сина з сестричкою та розчулила зверненням в особливе свято

Анна Сагайдачна / © instagram.com/annasagaidachnaya

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Акторка Анна Сагайдачна привітала молодшого сина Енея з 6 місяцями та показала милі фото малюка зі старшою сестричкою Мірою.

У родині артистки було маленьке свято. Еней відзначив перші пів року життя. Для особливої дати мама підготувала символічний сюрприз. Хлопчику дісталася солодка прикраса з улюбленим персонажем. На святковому торті зобразили Капітошку з однойменного мультфільму. Саме так ніжно Сагайдачна називає свого сина.

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«Мій капітошка, 6 місяців, мій Енеюшка. Моя безкінечна любов», — написала багатодітна мама.

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Анна Сагайдачна з сином / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна з дітьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна з сином / © instagram.com/annasagaidachnaya

На кадрах поруч із Енеєм також можна побачити його маленьку сестричку Міру. Дівчинка допомагала братику святкувати важливу для нього дату та навіть долучилася до задування свічки на торті.

До речі, Міра зовсім не набагато старша за Енея — у грудні дівчинці виповниться два роки. А от старшого сина акторки, семирічного Тимура, на святкових фото цього разу немає.

Анна Сагайдачна з дітьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Донька Анни Сагайдачної / © instagram.com/annasagaidachnaya

Нагадаємо, нещодавно Анна Сагайдачна здійснила фантазійну мрію 7-річного сина та залучила до процесу молодших діточок.

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