Анна Сагайдачна показала 6-річного сина у хірурга та розповіла про травму: "Два шви на підборідді"

Відома українська акторка Анна Сагайдачна показалася з сином у лікарні й стривожила фанів.

Зіркова мама повідомила про неприємний інцидент із її шестирічним сином Тимофієм, який напередодні зазнав травми. У фотоблогу артистка опублікувала знімки, на яких лікар-хірург зашиває хлопчику підборіддя. Як пояснила Анна, дитина впала на плитку в приміщенні, сильно вдарилася та отримала глибоку рану. Через це Тимофієві довелося накласти два шви.

«Вечір пішов не за планом. Будьте дуже обережними не лише на вулицях, але й у приміщеннях, де скрізь плитка. Два шви на підборідді», — поділилася Сагайдачна.

Акторка наголосила шанувальникам, що в період негоди слід бути максимально уважними не тільки на дорогах чи слизьких тротуарах, а й у приміщеннях, де підлога може бути небезпечною через покриття.

На щастя, медики оперативно надали допомогу, і нині стан хлопчика, вочевидь, стабільний. Утім, певний час Тимофій носитиме шви та проходитиме відновлення.

