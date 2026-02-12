ТСН у соціальних мережах

Анна Сагайдачна показала 6-річного сина у хірурга та розповіла про травму: "Два шви на підборідді"

Акторка закликала бути особливо обережними у дні негоди.

Анна Сагайдачна з сином

Анна Сагайдачна з сином / © instagram.com/annasagaidachnaya

Відома українська акторка Анна Сагайдачна показалася з сином у лікарні й стривожила фанів.

Зіркова мама повідомила про неприємний інцидент із її шестирічним сином Тимофієм, який напередодні зазнав травми. У фотоблогу артистка опублікувала знімки, на яких лікар-хірург зашиває хлопчику підборіддя. Як пояснила Анна, дитина впала на плитку в приміщенні, сильно вдарилася та отримала глибоку рану. Через це Тимофієві довелося накласти два шви.

«Вечір пішов не за планом. Будьте дуже обережними не лише на вулицях, але й у приміщеннях, де скрізь плитка. Два шви на підборідді», — поділилася Сагайдачна.

Син Анни Сагайдачної / © instagram.com/annasagaidachnaya

Син Анни Сагайдачної / © instagram.com/annasagaidachnaya

Акторка наголосила шанувальникам, що в період негоди слід бути максимально уважними не тільки на дорогах чи слизьких тротуарах, а й у приміщеннях, де підлога може бути небезпечною через покриття.

На щастя, медики оперативно надали допомогу, і нині стан хлопчика, вочевидь, стабільний. Утім, певний час Тимофій носитиме шви та проходитиме відновлення.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ада Роговцева також розповіла про різке погіршення здоров’я. 88-річна зірка висловилася про самопочуття й пригадала особливу пам’ятну дату в родині.

