Анна Сагайдачна показала донечку-красуню і розчулила привітанням з її першим днем народження

Українська акторка Анна Сагайдачна повідомила про важливе свято в її родині.

Донечці артистки – Мірі – 9 грудня виповнюється рочок. Знаменитість у своєму Instagram вже зворушливо привітала дівчинку з першим днем народження. Хоч донечка Анни Сагайдачної ще зовсім маленька, але акторка все ж таки присвятила їй допис. Артистка зізналась, що мріяла стати мамою донечки багато років. І Міра здійснила її бажання, за що вона їй вдячна.

"Мірочці один рочок", - поділилась акторка.

Анна Сагайдачна не влаштуватиме гучних вечірок. Акторка святкуватиме день народження Міри в колі рідних та близьких. Тим не менш, знаменитість придбала для донечки яскраву рожеву сукню, що маленька дівчинка мала вигляд принцеси.

Зазначимо, Анна Сагайдачна народила доньку Міру від коханого, якого вона ретельно приховує. Від першого шлюбу в артистки також є син Тимур.

Нагадаємо, нещодавно Анну Сагайдачну запідозрили в третій вагітності. Акторка вже зізналась, чи дійсно перебуває при надії.