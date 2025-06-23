Анна Сагайдачна / © instagram.com/annasagaidachnaya

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Українська акторка Анна Сагайдачна показала, як під час обстрілу Києва ховалася з маленькою донечкою від гучних вибухів.

У ніч проти 23 червня країна-агресорка Росія вкотре масовано обстріляла Україну. Більшість ворожих снарядів було випущено по Києву. Анна Сагайдачна не нехтувала правилами безпеки, а ховалася в безпечному місці. Тим не менш, артистка чула гучні вибухи.

У цей момент налякана знаменитість заспокоювала піврічну донечку, яка починала плакати. Акторка говорить, що окупанти коять жахливі злочини. Тим часом українцям доводиться жити в реаліях, коли не знаєш, чи настане ранок.

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Допис Анни Сагайдачної / © instagram.com/annasagaidachnaya

"Ще одна ніч…Просто рулетка…Мої щирі співчуття всім загиблим і постраждалим", - написала акторка.

Нагадаємо, блогер Міша Лебіга під час обстрілу Києва опинився в епіцентрі гучних вибухів. Як згодом виявилося, він випадково зняв на відео ворожий "приліт".