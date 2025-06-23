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Анна Сагайдачна показала, як під час обстрілу Києва ховалася з маленькою донечкою від гучних вибухів
Анна Сагайдачна показала, як для її родини минула жахлива ніч проти 23 червня, коли окупанти обстрілювали Київ.
Українська акторка Анна Сагайдачна показала, як під час обстрілу Києва ховалася з маленькою донечкою від гучних вибухів.
У ніч проти 23 червня країна-агресорка Росія вкотре масовано обстріляла Україну. Більшість ворожих снарядів було випущено по Києву. Анна Сагайдачна не нехтувала правилами безпеки, а ховалася в безпечному місці. Тим не менш, артистка чула гучні вибухи.
У цей момент налякана знаменитість заспокоювала піврічну донечку, яка починала плакати. Акторка говорить, що окупанти коять жахливі злочини. Тим часом українцям доводиться жити в реаліях, коли не знаєш, чи настане ранок.
"Ще одна ніч…Просто рулетка…Мої щирі співчуття всім загиблим і постраждалим", - написала акторка.
Нагадаємо, блогер Міша Лебіга під час обстрілу Києва опинився в епіцентрі гучних вибухів. Як згодом виявилося, він випадково зняв на відео ворожий "приліт".