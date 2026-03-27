Анна Сагайдачна показала одномісячного сина й уперше розсекретила його незвичне ім’я

Акторка оригінально підійшла до цього моменту.

Українська акторка Анна Сагайдачна вперше розсекретила ім’я свого наймолодшого сина.

Зіркова мама зробила це у символічний день, коли хлопчику виповнився один місяць. Вона замовила торт і разом з трьома дітьми задула свічку у кав’ярні. Уважні фани одразу помітили, що на святковому десерті було написано ім’я наймолодшого синочка акторки — Еней. У дописі в Instagram Анна висловила свою любов малюку від імені усієї родини.

«Сьогодні (26 березня — прим. ред.) молодшому синочку один місяць. Перший місяць, мій солодкий хлопчику. Люблю тебе, мій синочок. Ми тебе любимо», — зворушила зірка.

Анна Сагайдачна з дітьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

У коментарях шанувальники розділили радість родини артистки і не могли обійтися без згадок поеми «Енеїди» Котляревського, де головним героєм був Еней.

  • Був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак

  • Наші вітання, нехай росте моторним і здоровим

  • Таке ім’я — як із легенди! Бажаю маленькому Енею великої долі й щасливого дитинства

До слова, вже місяць як Анна Сагайдачна має статус багатодітної мами. Так, крім Енея, акторка виховує донечку Міру, яку народила у грудні 2024 року, і старшого сина Тимофія від попереднього шлюбу. Батька двох молодших дітей зірка поки що приховує.

