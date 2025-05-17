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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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47
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Анна Сагайдачна похрестила 5-місяну донечку та показала фото з таїнства

Анна Сагайдачна повідомила про особливу подію в її родині.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анна Сагайдачна з донькою

Анна Сагайдачна з донькою / © instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка Анна Сагайдчна похрестила 5-місячну донечку.

Про особливу подію в її родині знаменитість повідомила в Instagram-stories. Зокрема, артиста опублікувала кадри з церкви. На ролику видно, як відбувається таїнство хрещення. Для маленької донечки, яка була одягнена у білку сукню, акторка запросила одну пару хресних батьків.

Анна Сагайдачна похрестила доньку / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна похрестила доньку / © instagram.com/annasagaidachnaya

"Сьогодні (17 травня – прим. ред.) похрестили доню! Не терпиться вам все показати і нарешті поділитися ім'ям донечки", - поділилася акторка.

Анна Сагайдачна похрестила доньку / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна похрестила доньку / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна похрестила доньку / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна похрестила доньку / © instagram.com/annasagaidachnaya

Наразі Анна Сайгайдачна поки що не квапиться розсекречувати, як назвала донечку. Проте артистка пообіцяла найближчим часом це зробити, а також показати ще більше фото з таїнства.

Анна Сагайдачна похрестила доньку / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна похрестила доньку / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна похрестила доньку / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна похрестила доньку / © instagram.com/annasagaidachnaya

Натомість знаменитість поділилася, як вони святкують хрестини. Акторка в одному з ресторанів Києва зібрала найближчих та найрідніших, з якими й розділила цей особливий день.

Анна Сагайдачна похрестила доньку / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна похрестила доньку / © instagram.com/annasagaidachnaya

Нагадаємо, нещодавно шеф-кухарка Ліза Глінська похрестила доньок-двійнят. Кулінарна блогерка також вже показала фото з таїнства.

 

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