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Анна Сагайдачна похрестила 5-місяну донечку та показала фото з таїнства
Анна Сагайдачна повідомила про особливу подію в її родині.
Українська акторка Анна Сагайдчна похрестила 5-місячну донечку.
Про особливу подію в її родині знаменитість повідомила в Instagram-stories. Зокрема, артиста опублікувала кадри з церкви. На ролику видно, як відбувається таїнство хрещення. Для маленької донечки, яка була одягнена у білку сукню, акторка запросила одну пару хресних батьків.
"Сьогодні (17 травня – прим. ред.) похрестили доню! Не терпиться вам все показати і нарешті поділитися ім'ям донечки", - поділилася акторка.
Наразі Анна Сайгайдачна поки що не квапиться розсекречувати, як назвала донечку. Проте артистка пообіцяла найближчим часом це зробити, а також показати ще більше фото з таїнства.
Натомість знаменитість поділилася, як вони святкують хрестини. Акторка в одному з ресторанів Києва зібрала найближчих та найрідніших, з якими й розділила цей особливий день.
Нагадаємо, нещодавно шеф-кухарка Ліза Глінська похрестила доньок-двійнят. Кулінарна блогерка також вже показала фото з таїнства.