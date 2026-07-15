Анна Сагайдачна похизувалась відпочинком в Карпатах одразу з трьома дітьми

Анна Сагайдачна / © instagram.com/annasagaidachnaya

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Українська акторка Анна Сагайдачна похизувалась літнім відпочинком одразу з трьома дітьми.

Артистка вирішила відпочити від міської метушні, тож зібрала синів та доньку і вирушила у відпустку. Акторка не стала їхати за кордон, а обрала Карпати, а саме Буковель. У своєму Instagram Анна Сагайдачна активно ділиться фото з їхнього відпочинку.

Сімейство залюбки насолоджується плаванням у басейні просто неба, де перед ними відкривається просто неймовірний гірський краєвид. Звичайно, складно стриматися, аби не наробити атмосферних світлин у такому казковому місці.

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Анна Сагайдачна з дітьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Окрім того, акторка відвела дітей до аквапарку. Щоправда, розважався на повну там лише старший син, адже молодші дітлахи знаменитості ще занадто маленькі.

Діти Анни Сагайдачної / © instagram.com/annasagaidachnaya

Також Анна Сагайдачна не відмовляє собі в ласощах. Акторка з дітьми залюбки насолоджується морозивом, що саме те, що потрібно в такі спекотні дні.

Анна Сагайдачна з сином / © instagram.com/annasagaidachnaya

Зазначимо, Анна Сагайдачна виховує трьох дітей. Акторка народила сина Тимура в шлюбі з Євгеном Третяком. Зараз знаменитість перебуває в стосунках із чоловіком, якого ретельно приховує. Від нього артистка народила доньку Міру та сина Енея.

Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Кекелія розсекретила літню відпустку з двома синами. Артистка разом із дітьми вирушила за кордон.

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