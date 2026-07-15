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Анна Сагайдачна похизувалась відпочинком в Карпатах одразу з трьома дітьми
Артистка показала, як минає її літні відпустка.
Українська акторка Анна Сагайдачна похизувалась літнім відпочинком одразу з трьома дітьми.
Артистка вирішила відпочити від міської метушні, тож зібрала синів та доньку і вирушила у відпустку. Акторка не стала їхати за кордон, а обрала Карпати, а саме Буковель. У своєму Instagram Анна Сагайдачна активно ділиться фото з їхнього відпочинку.
Сімейство залюбки насолоджується плаванням у басейні просто неба, де перед ними відкривається просто неймовірний гірський краєвид. Звичайно, складно стриматися, аби не наробити атмосферних світлин у такому казковому місці.
Окрім того, акторка відвела дітей до аквапарку. Щоправда, розважався на повну там лише старший син, адже молодші дітлахи знаменитості ще занадто маленькі.
Також Анна Сагайдачна не відмовляє собі в ласощах. Акторка з дітьми залюбки насолоджується морозивом, що саме те, що потрібно в такі спекотні дні.
Зазначимо, Анна Сагайдачна виховує трьох дітей. Акторка народила сина Тимура в шлюбі з Євгеном Третяком. Зараз знаменитість перебуває в стосунках із чоловіком, якого ретельно приховує. Від нього артистка народила доньку Міру та сина Енея.
Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Кекелія розсекретила літню відпустку з двома синами. Артистка разом із дітьми вирушила за кордон.