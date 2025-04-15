Анна Сагайдачна припинила приховувати обличчя доньки та здивувала їхньою схожістю на фото

Анна Сагайдачна з донькою / © instagram.com/annasagaidachnaya

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Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна вперше за тривалий час показала свою доньку, яку народила наприкінці минулого року.

У своєму фотоблогу артистка доволі часто тішить фанів світлинами зі своїх днів материнства. І якщо сина Тимура вона повністю показує, то фото з донечкою публікувала з обережністю. Проте так було до нещодавніх пір. Цього разу Сагайдачна повністю показала крихітку під час їхніх прогулянок.

Анна Сагайдачна з донькою / © instagram.com/annasagaidachnaya

Син Анни Сагайдачної / © instagram.com/annasagaidachnaya

Тим не менш, ім'я дівчинки залишається загадкою. Акторка пообіцяла розсекретити його одразу після хрестин. А поки ж просто замилувала серію ніжних весняних фото з малечею на руках і висловила свої побоювання щодо майбутнього маленьких українців.

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"Яке майбутнє чекає на моїх дітей? Страшні часи, страшні події… Так хочеться захистити їх від усього лиха, так хочеться навчити любити, дружити, допомагати, не заздрити, плекати своє і не бажати чужого", — написала зірка.

Анна Сагайдачна з донькою / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна з донькою / © instagram.com/annasagaidachnaya

Своєю чергою, у коментарях підписники вже висловилися про родинні фото та написали, що донечка схожа на свою зіркову маму.

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