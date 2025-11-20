Анна Сагайдачна розкрила, в яких стосунках з ексчоловіком після розлучення і як із ним виховує сина

Анна Сагайдачна з колишнім чоловіком / © instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка Анна Сагайдачна розповіла, в яких стосунках перебуває з ексчоловіком Євгеном Третяком, з яким виховує спільного сина.

Артистка розлучилась 2023 року. Тим не менш, із колишнім чоловіком знаменитість підтримує зв'язок, оскільки в них є спільний син Тимур. Анна Сагайдачна в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що спілкується з Євгеном лише в тих питаннях, що стосуються дитини. Також колишнє подружжя вже розділило батьківські обов'язки. Щоправда, акторка зізнається, що це вдалося зробити не одразу.

"Наші діалоги обмежуються питаннями лише щодо Тимура. Ми розділили батьківські обов'язки. Це не сталося одразу – процес був довгим, але, слава Богу, зараз усе більш-менш. Все ж таки минуло два роки", - ділиться знаменитість.

Анна Сагайдачна з колишнім чоловіком та сином / © instagram.com/annasagaidachnaya

Загалом, акторка придбала квартиру, що розташована поруч із будинком її колишнього чоловіка. Тиждень Тимур живе з татом, а тиждень – із мамою. У колишнього подружжя є відповідний графік. Як говорить знаменитість, чоловік дає раду з вихованням сина.

"Ми сформували графік: коли Тимур у мене, коли у нього. Мешкаємо недалеко одне від одного. Для Тимура важливо, що його дім – це той будинок, де він народився, де його кімната, собака, його енергетика. Тому ми дотримуємося правила: тиждень він живе у тата, тиждень – у мене. Тато справляється з ним. Звісно, печиво не напече, борщ, як я, не зварить, але загалом усе гаразд", - запевнила знаменитість.

