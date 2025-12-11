ТСН у соціальних мережах

Анна Сагайдачна розсекретила свій кондитерський бізнес під час війни

Артистка робила випічку на замовлення і розкрила, які в неї були ціни.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анна Сагайдачна

Анна Сагайдачна / © instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка Анна Сагайдачна, яку нещодавно запідозрили в третій вагітності, розсекретила свій кондитерський бізнес.

Артистка заснувала власну справу на початку повномасштабної війни, про що вона розповіла на проєкті "Наодинці з Гламуром". Знаменитість робила випічку на замовлення, яку потім продавала.

Що ж стосується цін, то Анна Сагайдачна зізнається, що вони не були завищеними. Зірка намагалась уникати того, що це кондитерський бізнес відомої акторки.

Анна Сагайдачна / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна / © instagram.com/annasagaidachnaya

"У мене була невеличка кондитерська справа на початку війни. Там були звичайні ціни. Тобто це не було, що від Анни Сагайдачної, тому це коштує стільки. Це просто була чесна ціна за домашню випічку, нічого такого", - поділилась знаменитість Анні Севастьяновій.

▶️ Повне відео можна подивитися за цим посиланням: ЦУКЕРКИ та ГРОШІ?! Про, які подарунки від Святого МИКОЛАЮ мріють ДІТИ ЗІРОК

Нагадаємо, нещодавно доньці Анні Сагайдачної виповнився рочок. З нагоди свята артистка показала свіже фото Міри і розчулила привітанням з її першим днем народження.

