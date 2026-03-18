- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 175
- Час на прочитання
- 1 хв
Анна Сагайдачна розсекретила вагу після третьої вагітності й показала свою фігуру без прикрас
Зірка також зізналася, які проблеми зі здоров’ям загострилися на тлі пологів.
Українська акторка Анна Сагайдачна, яка нещодавно говорила про виплати її багатодітній родині, поділилася особистими подробицями після народження третьої дитини.
Наприкінці лютого знаменитість стала мамою сина. Відтоді минуло лише кілька тижнів, однак акторка вже встигла суттєво змінитися. У своєму фотоблогу вона зізналася, що за 20 днів після пологів схудла на 10 кілограмів. Наразі її вага становить близько 54 кг.
Сагайдачна також опублікувала чесне фото у дзеркалі без ретуші, продемонструвавши природний вигляд і фігуру після народження малюка. Втім, разом із позитивними змінами акторка зіткнулася і з проблемами зі здоров’ям.
Зірка розповіла, що під час третьої вагітності у неї загострився варикоз. Щоб полегшити стан, вона носила спеціальні компресійні панчохи протягом усього періоду, а також під час пологів. Проте у майбутньому Анна планує повністю подолати наслідки захворювання.
«А це добрячий варикоз, який завітав до мене з третьою вагітністю, тому ходила в панчохах всю вагітність — реально хороша штука. На пологах була в них, а тепер після закінчення грудного вигодовування буду вирішувати питання», — поділилася акторка.
Нагадаємо, нещодавно акторка Даша Трегубова похизувалася своїм струнким тілом і блиснула оголеним бюстом на пікантних фото.