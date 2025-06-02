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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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152
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1 хв

Анна Сагайдачна у своє 36-річчя показалася з чоловіком і двома дітьми: як акторка відсвяткувала

Зірка в особливий день зробила зворушливе зізнання.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Анна Сагайдачна

Анна Сагайдачна / © instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка Анна Сагайдачна похизувалася святкуванням свого дня народження.

Так, 1 червня артистці виповнилося 36 років. З цієї нагоди Анна зібрала найближчих у ресторані та показала, як її привітали. Зокрема, попозувала з букетами квітів й потішилася від зустрічі з друзями. Для святкування акторка обрала сукню, яка підкреслила її стрункі ніжки, та підбори.

Анна Сагайдачна з друзями / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна з друзями / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна / © instagram.com/annasagaidachnaya

Крім того, Сагайдачна вперше за тривалий час показала одразу двох підрослих дітей. Ба більше, з нагоди свята вона також засвітила свого чоловіка, якого приховує від публіки. Щоправда, як і раніше, не показала обличчя, а лише зі спини засвітила їхню романтичну прогулянку за ручки.

Анна Сагайдачна з дітьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна з дітьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна з чоловіком / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна з чоловіком / © instagram.com/annasagaidachnaya

Насамкінець іменинниця вирішила зробити зізнання, що ніколи не була собі вдячною. Тож взялася виправляти ситуацію: "Я ніколи не дякувала собі. Ніколи. Ні за що. А цього року хочу. Подякувати. Собі. Тій маленький дівчинці всередині мене, яка продовжує любити і вірити".

Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська показалася одразу з трьома дітьми та замилувала, як швидко вони підросли.

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