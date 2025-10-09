ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Анна Сагайдачна замилувала фото з підрослою донечкою та привітала її з важливою подією

Артистка показала ніжні світлини з обома своїми дітками.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Анна Сагайдачна

Анна Сагайдачна / © instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка Анна Сагайдачна, зірка серіалу "Кріпосна", порадувала шанувальників новими сімейними світлинами.

36-річна зірка показала, як змінилася її маленька донечка Міра. На світлинах акторка постає разом із донькою та старшим сином Тимуром. Уся родина зібралася, щоб відзначити маленьке, але важливе свято в житті дівчинки. Виявляється, донечці зірки виповнилося 10 місяців. На рожевому тортику був напис: "Солодкі 10 місяців", а сама Анна додала ніжний підпис.

"Міруся. Солодкі 10 місяців", — тепло зазначила зіркова мама в Instagram.

На світлинах помітно, як старший брат Тимур лагідно обіймає сестричку. Маленька Міра сидить у нього на руках, мило посміхаючись.

Анна Сагайдачна з дітьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна з дітьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Діти Анни Сагайдачної / © instagram.com/annasagaidachnaya

Діти Анни Сагайдачної / © instagram.com/annasagaidachnaya

Кадри не залишили байдужими прихильників знаменитості. Фани засипали родину теплими словами. Юзери бажали діткам вітання та щирі побажання на майбутнє:

  • Вони обидва такі гарні та милі!

  • Вітаємо, міцного здоров’я, щасливого дитинства та казкового настрою…

  • Так схожі на Вас! Вітання донечці!

Нагадаємо, нещодавно телеведучий Андрій Бєдняков зворушив шанувальників емоційним дописом про свого 3-річного сина. Знаменитість також натякнув, що мріє стати батьком ще раз.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie