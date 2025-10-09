Анна Сагайдачна замилувала фото з підрослою донечкою та привітала її з важливою подією

Анна Сагайдачна / © instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка Анна Сагайдачна, зірка серіалу "Кріпосна", порадувала шанувальників новими сімейними світлинами.

36-річна зірка показала, як змінилася її маленька донечка Міра. На світлинах акторка постає разом із донькою та старшим сином Тимуром. Уся родина зібралася, щоб відзначити маленьке, але важливе свято в житті дівчинки. Виявляється, донечці зірки виповнилося 10 місяців. На рожевому тортику був напис: "Солодкі 10 місяців", а сама Анна додала ніжний підпис.

"Міруся. Солодкі 10 місяців", — тепло зазначила зіркова мама в Instagram.

На світлинах помітно, як старший брат Тимур лагідно обіймає сестричку. Маленька Міра сидить у нього на руках, мило посміхаючись.

Кадри не залишили байдужими прихильників знаменитості. Фани засипали родину теплими словами. Юзери бажали діткам вітання та щирі побажання на майбутнє:

Вони обидва такі гарні та милі!

Вітаємо, міцного здоров’я, щасливого дитинства та казкового настрою…

Так схожі на Вас! Вітання донечці!

