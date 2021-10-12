Анна Саліванчук без фільтрів та з розмазаним макіяжем поміркувала над ідеалами краси

Артистка зізналась, чому постійно фарбується та користується фільтрами.
Відома українська акторка Анна Саліванчук вирішила поміркувати над ідеалами краси.
Так, зірка без фільтрів та з розмазаним макіяжем записала відео у своєму Instagram, де поділилася своїми думками. Акторка вважає, що це несправедливо те, що соціальні мережі нав’язують нам своїм правила краси.
"Ось я без фільтрів з розмазаним макіяжем. У мене натуральні губи, ніс мій, брови мої, тільки нафарбовані, вії свої. Щоправда, я фарбуюся кожного дня", - поділилась артистка.
Знаменитість говорить, що робить це заради того, аби подобатися собі.
"Я звикла робити сторіз з фільтрами, тому я звикла себе бачити інакшою - гарнішою. Так, зараз я без фільтрів, але це не означає, що завтра я знову ними не буду користуватися", - зізналась Анна.
Акторка говорить, що робить це все заради того, аби подобатися собі.
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