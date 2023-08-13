Анна Саліванчук без макіяжу та у купальнику показала, як тримає фігуру в тонусі

Знаменитість приділяє чимало уваги спорту.
Українська акторка Анна Саліванчук поділилася секретом, як підтримує спортивну та підтягнуту фігуру.
Так, артистка має неабияк струнке тіло. Однак, це все результат праці Саліванчук. В Instagram-stories знаменитість продемонструвала, як тримає фігуру в тонусі. Зокрема, Анна показала, як займається спортом та які спортивні вправи робить на подвір'ї. Артистка підтягувалася у повітрі, присідала та робила випади ніг.
До речі, навіть спекотні дні для зірки кіно не перешкода. Акторка одягла купальник, аби було прохолодніше, та займалася спортом. Тим часом завдяки купальному вбранню можна було побачити, яке в Саліванчук підтягнуте та струнке тіло. Знаменитість на кадрах показалася також без макіяжу.
"Знову спека, тому займаюся спортом у купальнику і йду плавати. Тільки ви контролюєте своє життя. Тільки ви можете зробити себе щасливим. Все залежить тільки від вас", - зазначила акторка.
Після спортивних вправ Анна Саліванчук відправилася релаксувати до басейну. Там знаменитість відпочила і охолола.
Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук поділилася курйозним інцидентом, як через співачку Злату Огнєвіч ледь не лишилася без відвертого корсета. На щастя, акторка Наталка Денисенко врятувала ситуацію.
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