Анна Саліванчук без макіяжу та у купальнику показала, як тримає фігуру в тонусі

Українська акторка Анна Саліванчук поділилася секретом, як підтримує спортивну та підтягнуту фігуру.

Так, артистка має неабияк струнке тіло. Однак, це все результат праці Саліванчук. В Instagram-stories знаменитість продемонструвала, як тримає фігуру в тонусі. Зокрема, Анна показала, як займається спортом та які спортивні вправи робить на подвір'ї. Артистка підтягувалася у повітрі, присідала та робила випади ніг.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

До речі, навіть спекотні дні для зірки кіно не перешкода. Акторка одягла купальник, аби було прохолодніше, та займалася спортом. Тим часом завдяки купальному вбранню можна було побачити, яке в Саліванчук підтягнуте та струнке тіло. Знаменитість на кадрах показалася також без макіяжу.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Знову спека, тому займаюся спортом у купальнику і йду плавати. Тільки ви контролюєте своє життя. Тільки ви можете зробити себе щасливим. Все залежить тільки від вас", - зазначила акторка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Після спортивних вправ Анна Саліванчук відправилася релаксувати до басейну. Там знаменитість відпочила і охолола.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук поділилася курйозним інцидентом, як через співачку Злату Огнєвіч ледь не лишилася без відвертого корсета. На щастя, акторка Наталка Денисенко врятувала ситуацію.

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