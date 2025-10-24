ТСН у соціальних мережах

Гламур
537
1 хв

Анна Саліванчук із сином ввечері потрапила до лікарні і розкрила, що сталось: "У нас проблеми"

9-річний Гліб серйозно травмувався.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ана Саліванчук із сином

Ана Саліванчук із сином / © instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук разом із сином потрапила до лікарні.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Артистка поділилась, що ввечері мусила відвезти 9-річного Гліба до лікарні. Синові акторки знадобилася допомога лікарів, оскільки він травмувався. Сталося це на тренуваннях з тхеквондо. Хлопчик дістав травму великого пальця.

"Де ми ще могли бути, як не в "Охматдиті". У нас проблеми. Палець, тхеквондо, тренування, чекаємо на рентген: перелом чи просто вивих, але опух так добряче. Мені ще сьогодні цього не вистачало", - поділилась акторка.

Анна Саліванчук із сином у лікарні / © instagram.com/salivanchuk.anna

У сина Анни Саліванчук була підозра на перелом або вивих кісти пальця. Врешті, Глібу зробили рентген. Виявилося, що все ж таки перелом кістки, до того ж у двох місцях. Наступні 3-4 тижні син знаменитості проведе з гіпсом на руці.

"3-4 тижні в гіпсі. У нас аж два переломи в одному пальці. Я, якщо чесно, до останнього думала, що вивих, а ні…", - зізналась артистка.

У сина Анни Саліванчук перелом пальця / © instagram.com/salivanchuk.anna

537
