Анна Саліванчук кардинально змінила колір волосся та зачіску: "Колеги кажуть, що трішки зістарює"

Українська акторка Анна Саліванчук наважилася на зміни у зовнішньому вигляді.

Артистка взялася за свою зачіску. Знаменитість пішла до салону краси та пофарбувалася. До слова, раніше у Саліванчук у техніці "балаяж" верх волосся був темного кольору, а низ – висвітлений. Нині ж акторка повернулася до свого натурального відтінку.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Також Анна змінила й зачіску. Артистка відмовилася від об'єму та віддала перевагу більш прямому волоссю. Щоправда, для знаменитості поки незвично так ходити, тож вона у салоні зробила собі невеликі локони.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Ось така я зараз. В одному кольорі. Як ви бачите, натуральний, мій колір. Зовсім незвична для мене зачіска. Колір мені дуже подобається, а зачіска…Я люблю свій чубчик, свій об'єм, але мої колеги кажуть, що це мене трішки зістарює. Мені скоро 38 років, тому хочу бути молодою і гарною. Мені дуже незвично. Як бачите, я трішки накрутила волосся, з рівним ходити не змогла", - поділилася знаменитість.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Зазначимо, Анна Саліванчук неодноразово експериментувала зі своїм волоссям. Акторка ходила і з темним відтінком, і зі світлим. Також знаменитість зістригала волосся та відрощувала його. Нині ж зірка кіно не наважується на те, аби коротко стригтися, хоча мріє про каре.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук показувала, як тримає фігуру в тонусі. Знаменитість у купальнику позаймалася спортом.

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