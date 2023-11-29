Анна Саліванчук на архівному фото показала, який вигляд мала 21 рік тому

Українська акторка Анна Саліванчук вирішила відверто поспілкуватися зі своїми прихильниками.

Знаменитості в Instagram-stories поставили чимало запитань, деякі з яких стосувалися саме її роботи. Зокрема, у Саліванчук поцікавилися, коли вона вперше знялася в кіно та скільки їй тоді було років.

Акторка не стала приховувати та чесно відповіла. Свою першу роль у кіно 38-річна знаменитість отримала, коли їй було всього 17 років. У підтвердження цьому Анна опублікувала фото 21-річної давнини зі знімань. На знімку Саліванчук у поліцейській формі сиділа за столом. Позаду акторки стояв оператор, який фільмував весь процес на камеру.

Анна Саліванчук знімається у кіно / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"У 17 років зіграла першу роль", - коротко відповіла знаменитість.

До речі, користувачі зазначили, що з роками Анна Саліванчук майже не змінилася, тож на архівному фото її можна з легкістю впізнати.

Нагадаємо, нещодавно архівним фото поділилася діва Монро. Блогерка показала, який вигляд мала до пластики. Окрім того, знаменитість порівняла, як з роками змінилася.

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