Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Анна Саліванчук насмішила відео, як у темряві танцює над газовою плитою: "Головне волосся не спалити"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
773
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Анна Саліванчук насмішила відео, як у темряві танцює над газовою плитою: "Головне волосся не спалити"

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Артистка показала, як проводить час, коли вимикають світло.

Українська акторка, зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" та комедії "Свінгери" Анна Саліванчук показала, як проводить час, коли вимикають світло.

На сторінці в Instagram знаменитість запостила ролик, який складається з двох відео. Обидва були зняті вдома у Анни. У першому відео акторка разом з маленькими синами сидить на підлозі над свічками. На другому – у темряві танцює над газовою плитою.

"Найкращий подарунок в наші часи", - підписала відео Салівачнук.

Своєю чергою, шанувальники подякували акторці за підняття настрою та попросили бути обережною: "Головне волосся там у темряві не спалити! Молодці", "сильна нація", "головне, щоб здоров'я було і терпіння, дочекатися треба тиші і миру в нашій країні".

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук розповіла, що стала свідком зворушливої зустрічі військового з коханою. Артистка зізналася, що ця подія розчулила її до сліз.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
773
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація