Анна Саліванчук насмішила відео, як у темряві танцює над газовою плитою: "Головне волосся не спалити"

Українська акторка, зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" та комедії "Свінгери" Анна Саліванчук показала, як проводить час, коли вимикають світло.

На сторінці в Instagram знаменитість запостила ролик, який складається з двох відео. Обидва були зняті вдома у Анни. У першому відео акторка разом з маленькими синами сидить на підлозі над свічками. На другому – у темряві танцює над газовою плитою.

"Найкращий подарунок в наші часи", - підписала відео Салівачнук.

Своєю чергою, шанувальники подякували акторці за підняття настрою та попросили бути обережною: "Головне волосся там у темряві не спалити! Молодці", "сильна нація", "головне, щоб здоров'я було і терпіння, дочекатися треба тиші і миру в нашій країні".

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук розповіла, що стала свідком зворушливої зустрічі військового з коханою. Артистка зізналася, що ця подія розчулила її до сліз.

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