Анна Саліванчук нажахала фото з розбитим носом та розповіла, що з нею сталось

Українська акторка, зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук розповіла шанувальникам, що з нею стався неприємний інцидент.

У сторіз своєї сторінки в Instagram артистка розмістила кадри, де зображена з розбитим носом, синцями під очами та побитим чолом. Як зізналася Саліванчук, ніщо не віщувало біди. Вона просто йшла до школи забрати сина, як раптом підслзинулася і вдарилася обличчям об сходинку:

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Далі буде шок-контент. Такою я ще не була ніколи. Несправедливість життя. Йшла забирати дитину зі школи. Лід. Сходинка. Головою і носом у сходинку. Краса і сила. Без фільтрів. Подивіться на це чоло, синці під очима. Намагалася трохи замалювати тоном. А в мене скоро ефір на "плюсах" (1+1 – прим.ред.), а в мене перенісся схоже на аватара", - розповіла Саліванчук.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Артистка зізналася, що їй ще образливіше через те, що інцидент стався просто за день до прямого ефіру на телебаченні. Після того, як Анна зробила рентген, вона дізналася, що окрім перелому носу вона отримала струс мозку.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Та, згодом артистка заспокоїлася і прийняла ситуацію. Анна поділилася, що зараз перебуває на ПП. Через прикру ситуацію Саліванчук ледь не спокусилася на фастфуд, але втрималася:

"Я не здамся без бою. Мені сьогодні прописали гормональні ліки для того, щоб швидше пройшов мій ніс, щоб я була швидше гарніша. Я від них відмовилася, сказала – ні, довго, - так довго ходити так. Але правильне харчування зараз важливе, вже -2,5 кілограми і буду йти далі до своєї мети", - розповіла зірка.

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук зізналась, як заробляє під час війни та скільки коштів переказала на благодійність. Знаменитість зізналась, що у них з чоловіком спільний бюджет.

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