Українська акторка Анна Саліванчук після ефектного схуднення на ін'єкціях заговорила про побічні ефекти.

Знаменитість за два з половиною місяці позбулась вісім кілограм. Такого результату артистка досягнула за допомогою ін'єкцій. Щоправда, акторка колола препарат не через власні примхи, а за призначенням лікаря. Річ у тім, що в Анни Саліванчук інсулінорезистентність. Тож, вона пройшла курс лікування. Наразі акторка припинила колоти препарат, а її вага залишилась стабільною та не збільшувалась після схуднення.

"Вже три місяці я не приймаю цей препарат. І я щаслива! Як бачите, вага на місці, я струнка. Цукор вирівнявся – і все", - розповіла артистка на проєкті "33 запитання".

Також Анна Саліванчук відверто заговорила про побічні ефекти. Знаменитість зізнається, що нічого такого не відчувала, хіба що її трішки нудило. Та на цьому все. Акторка запевняє, що плюсів вона відчула значно більше. Це і ефектне схуднення, і чудовий настрій на тлі цього. Окрім того, Саліванчук нині почувається значно здоровішою. Проте знаменитість наголошує, що колола ін'єкції лише під наглядом лікаря. Тож, вона закликала не займатися самолікуванням і завжди у таких питаннях звертатись за консультацією до спеціалістів.

"За два з половиною місяці все, що в мене було, це трішки нудило, все, більше нічого. Поки від цього препарату немає жодної "побочки". Навіть якщо колись воно щось і десь буде, то я можу вам сказати таке – моє схуднення дало мені такий дофамін, такий кайф. Я така щаслива від того, що одягаю штани розміру XS. Це щастя дає мені настільки здорове тіло і здоровий дух. Повітря, їжа, вода, екологія, стреси постійні, війна – все дає "побочки". Тому якщо через 10-20 років мені раптом вилізе це…Але поки зараз не було жодних "побочок", - підсумувала акторка.

