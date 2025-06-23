Анна Саліванчук після обстрілу Києва зізналася, як дивом вберегла сина від трагедії: "Нам пощастило"

Анна Саліванчук з сином Микитою / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Українська акторка Анна Саліванчук висловилася про нічний обстріл Києва 23 червня та де вона була з сином у цей момент.

Як виявилося, дитячий садок, який відвідує її молодший син Микита, потрапив під вибухову хвилю — у приміщенні повністю вибито вікна. У цей день хлопчик мав би бути в групі, але, на щастя, акторка з ним перебувала на відпочинку в Карпатах. Саліванчук також повідомила, що Микита відвідує ту саму групу, що й донька співака Тараса Тополі — Марія. Як відомо, ракета влучила в їхній будинок, який і розташований поруч із садочком.

"Мій син мирно спить у Карпатах, а мав би бути зараз у садочку. Нам просто пощастило. Наш садочок цієї ночі постраждав: повністю вибиті всі вікна та просять не вести дітей. Слава Богу, що всі живі й здорові. Якраз Марійка (донька – прим. ред.) Олени Тополі ходить в одну групу з моїм Нікітою. Як ви розумієте, дуже поруч їхній будинок, якого у них вже немає. І наш садочок тепер закриється на ремонт. Дякую Боже, що зберіг нас і сьогодні ми ще тут. Але завтра будемо там (у Києві — прим. ред.). Страшно їхати додому", — приголомшила артистка.

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Анна Саліванчук про обстріл Києва 23 червня / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна поділилася, що через запланований відпочинок їм вдалося вберегти своє життя від декількох атак РФ по Києву. Вона також зізналася, що Микита після новини про руйнування його садочка не хоче повертатися до столиці. Тим не менш, зіркова мама все ж готується їхати додому, адже має справи.

"Ми пропустили два масовані удари по Києву. Мій Нікіта каже: "Мамусю, може, не поїдемо додому, будемо тут жити, мені страшно йти в садочок, який сьогодні без вікон і дверей". Але чекає робота, Гліба (старшого сина –прим. ред.) забрати з табору, вистави, знімання, але, якщо чесно, так страшно мені давно не було, уявляю, якщо б дітки були у садочку", — зворушила Саліванчук.

Анна Саліванчук з молодшим сином / © instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно співак Андрій Кравченко шокував, як опинився в епіцентрі вибуху та побачив руйнування двох сусідніх будинків під час атаки на Київ.