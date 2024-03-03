Анна Саліванчук після розлучення знялася в еротичній фотосесії, де засвітила оголений бюст

Українська акторка, зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук після розлучення з нардепом Олександром Божко знялася в еротичній фотосесії.

У фотоблогу знаменитість поділилася серією кадрів, на яких постає у червоних колготках, червоних довгих рукавичках, чорних стрингах, у чорній шубі, на підборах та без бюстгальтера. Саліванчук посвітила апетитними сідницями та оголеним пишним бюстом.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Під цими світлинами артистка поділилася, які емоції переживала після розриву з чоловіком:

"Ці відчуття, які я відчувала останній рік і, врешті, все закінчилось і я можу поділитись з вами своїми думками. Сім ознак, що ти переходиш на новий рівень: апатія і смуток, тобі здається, що час вислизає крізь пальці, відчуваєш порожнечу всередині себе, як раніше жити не можеш, а що робити далі поки не зрозуміло, гостро відчуваєш страхи і тривогу, сиплеться все оточення, черга раптових збігів. Якщо ви теж відчуваєте в собі ці ознаки, знайте, що попереду щось нове і прекрасне ви просто в пошуках себе", - розповіла Саліванчук.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Своєю чергою, підписники сторінки акторки підтримали її та оцінили сміливі кадри:

Насолода бачити вільну в усіх сенсах жінку

Гарна, вродлива дівчина. Трохи гаряча, трохи спокуслива. І, головне, – вільна!

Ваша сексуальність піднімає настрій

Нагадаємо, раніше Анна Саліванчук вперше прокоментувала, чи підіймав на неї руку у шлюбі ексчоловік, нардеп Олександр Божко. Фани припустили, що саме аб’юз з боку колишнього міг стати причиною їхнього розлучення.

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