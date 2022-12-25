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Анна Саліванчук поділилася зворушливим відео з підрослими синами у патріотичних вишиванках

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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528
Час на прочитання
1 хв
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Анна Саліванчук поділилася зворушливим відео з підрослими синами у патріотичних вишиванках

Анна Саліванчук з дітьми / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Зірка привітала усіх із прийдешніми святами.

Українська акторка Анна Саліванчук поділилася милими кадрами зі своїми підрослими синами, Глібом і Микитою.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала відео, на якому радіє зимовим святам разом із дітьми. Для знімання родина обрала синьо-жовті вишиванки із патріотичним малюнком та ковпаки у колір.

У дописі під роликом Анна написала, що для неї та її дітей справжнє щастя, як  і у багатьох українців сьогодні, у простих речах.

"Для нас щастя зараз - це, коли є світло, вода, опалення і віра в те, що зовсім скорого перемога, а вона дійсно скоро. Віримо в чудеса, бо вони дійсно існують, ви ж бачите діти вірять в Діда Мороза, який приносить їм подарунки, в Святого Миколая, в зубну фею і все працює. І ми, якщо будемо вірити, то все здійсниться" - поділилася Анна.

Також зірка привітала усіх своїх підписників із прийдешніми зимовими святами. 

"З Різдвом Христовим! Бажаю чарівної казки, щасливого годинника, різнокольорових мрій, яскравих надій, гарних новин, нескінченних сил, радісних пісень, теплих слів, великої любові до Бога, до близьких та до свого життя", - написала Саліванчук.

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Дата публікації
Перегляди
528
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