Анна Саліванчук показала рідкісні фото з батьками й привітала тата з особливим святом

Артистка замилувала кадрами з синами і родиною.
Українська акторка Анна Саліванчук вперше за тривалий час показала всю родину й публічно звернулася до тата Валерія.
Так, у фотоблогу Анна потішила прихильників рідкісними світлинами з татом, мамою й двома синами. Зокрема, акторка з нагоди Дня батька оприлюднила архівну світлину, як батько свого часу зустрічав її з пологового. Також зірка показала серію світлин, де усміхнені батьки позують з онуками на різних локаціях.
Так, на одній з архівних фотосесій, вочевидь, зробленій до новорічних свят, вся родина була вбрана в сімейний лук у зелених відтінках. А на іншій бабуся й дідусь позують вже під час імпровізованого фотосету на прогулянці з ще маленьким на той час онуком.
Анна не втратила можливості й привітала тата Валерія зі святом: "З Днем батька. Таточко, люблю тебе сильно".
Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, українці святкують День батька. Зокрема, українські зірки долучилися до привітань. Так, Полякова, Ребрик, Осадча та інші з нагоди свята показали рідкісні фото своїх чоловіків з дітьми та татусів.
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