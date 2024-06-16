Анна Саліванчук показала рідкісні фото з батьками й привітала тата з особливим святом

Українська акторка Анна Саліванчук вперше за тривалий час показала всю родину й публічно звернулася до тата Валерія.

Так, у фотоблогу Анна потішила прихильників рідкісними світлинами з татом, мамою й двома синами. Зокрема, акторка з нагоди Дня батька оприлюднила архівну світлину, як батько свого часу зустрічав її з пологового. Також зірка показала серію світлин, де усміхнені батьки позують з онуками на різних локаціях.

Так, на одній з архівних фотосесій, вочевидь, зробленій до новорічних свят, вся родина була вбрана в сімейний лук у зелених відтінках. А на іншій бабуся й дідусь позують вже під час імпровізованого фотосету на прогулянці з ще маленьким на той час онуком.

Анна Саліванчук з батьками й синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна не втратила можливості й привітала тата Валерія зі святом: "З Днем батька. Таточко, люблю тебе сильно".

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, українці святкують День батька. Зокрема, українські зірки долучилися до привітань. Так, Полякова, Ребрик, Осадча та інші з нагоди свята показали рідкісні фото своїх чоловіків з дітьми та татусів.

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