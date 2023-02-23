Анна Саліванчук показала сина з розбитою головою і розповіла, що з ним сталося: "Хтось зурочив"

Інцидент з хлопчиком стався за 12 днів після того, як його зіркова мама впала і розбила ніс.

Українську акторку, зірку серіалу "Одного разу під Полтавою" Анну Салівачнук останнім часом переслідують невдачі.

Чорна смуга у житті артистки почалася після того, як вона майже два тижні тому впала і вдарилася обличчям об сходинку. Як повідомила Саліванчук у сторіз своєї сторінки в Instagram, цього разу неприємний інцидент стався з її старшим сином, 7-річним Глібом.

Син Анни Саліванчук травмувався під час уроку фізкультури в школі / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

За словами зіркової мами, хлопчик травмувався у школі під час фізкульутри. Саліванчук показала жахливе фото, де у її сина голова в крові:

Син Анни Саліванчук травмувався під час уроку фізкультури в школі / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Ми знову в Охматдиті, зашиваємо Глібу голову. Вдарився об стінку на фізкультурі у школі. Підсумок року війни: Нікіта впав зі сходів, Гліб розбив коліно. В мене перелом коліна, Глібу зашивали око. Діти хворіли короною. Я зламала ніс. Глібу зашивають голову. Вам не здається, що це занадто на одну сім'ю. Що в нас за сімейка, я не розумію. Щось робиться. Хтось наврочив, чи що", - поділилася акторка.

Син Анни Саліванчук травмувався під час уроку фізкультури в школі / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Саліванчук розповіла, що її сину довелося в операційній зашивати голову і накладати шви. На щастя, зараз хлопчик поступово одужує.

Також знаменитість поділилася, що рівно рік тому, за день до початку повномасштабної війни, 23 лютого, впав молодший син артистки Нікіта. Анна пригадує, що тоді хлопчик не ходив 40 хвилин, не говорив і не рухався.

Анна Саліванчук з синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, що два тижні тому з Анною Саліванчук стався нещасний випадок. Коли вона забирала сина зі школи, підслизнулася, впала, і вдарилася головою об сходинку. В результаті інциденту артистка розбила ніс, отримала струс мозку.

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