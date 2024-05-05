Анна Саліванчук показала, як з Дашею Малаховою на екофермі Великдень святкує

Українська акторка Анна Саліванчук поділилася атмосферними кадрами з екоферми, де з ведучою та акторкою Дашею Малаховою святкує Великдень.

У своєму фотоблогу Анна зізналася, що виїхала за межі Києва та з дітьми попрямувала у затишне місце до подруги. Артистка зазначила, що Великдень святкуватиме на екофермі в оточенні природи. Тож, Саліванчук після напруженого робочого графіку з головою поринула у відпочинок, бавилася з дітьми і навіть встигла позасмагати. Окрім того, Анна показала ніжну фотосесію з синами й домашніми тваринками.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Тим часом святковий стіл накривала Даша та працівники екоферми. Зірки куштували паски, яйця, розфарбовані дітьми, та різновиди м'яса. А незадовго до цього акторка звернулася до шанувальників та привітала всіх зі світлим святом.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Мої дорогі друзі! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Сьогодні найбільше православне церковне свято – Великдень! Це одне з моїх найулюбленіших свят. Але вже третій Великдень все відчувається інакше. Зараз кожен українець молиться частіше, ніж раніше. Зараз кожен українець молиться про одне – перемогу добра над злом, перемогу України! Давайте пам’ятати кожен день про жертву, яку приніс Бог, віддавши свого сина за нас. А також пам’ятати і про тих, хто помер за нашу свободу, за нашу землю!", - наголосила Саліванчук.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, 5 травня православні віряни святкують Великдень. З цієї нагоди багато зірок звернулося до українців та щиро привітало зі світлим святом.

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