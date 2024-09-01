Анна Саліванчук показала, як змінився її син за чотири роки та який сюрприз вона зробила йому

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла про особливе свято її молодшого сина Нікіти.

Так, сьогодні, 1 вересня, хлопчик святкує 4-річчя. У своєму фотоблогу Анна показала, як зранку зі старшим сином Глібом зробила йому сюрприз у вигляді маленького тортику зі свічкою. Також акторка замилувала, як маленький іменинник підріс і змінився за останні чотири роки. І під фото адресувала Нікіті милі вітання й вдячність за подароване їй щастя.

Син Анни Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з сином / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Нікіті 4 роки. Моє маленьке велике щастя. Я не знаю, як би я себе почувала у цій клятій війні, якби не ти. Мабуть, частіше плакала б і менше усміхалась, бо ти моя батарейка і мій стимул, щоб не опускати руки і завжди бути в русі. Так, звичайно, у мене є ще Гліб, але він подорослішав рівно 4 роки тому, коли народився ти, і він постійно мені допомагає з тобою. Люблю тебе сильно, будь завжди щасливим і здоровим у вільній Україні. Дякую, що обрав саме мене твоєю мамою, я буду намагатись завжди бути поруч і робити твоє життя цікавим", - замилувала привітаннями зіркова мама.

Анна Саліванчук з сином / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Окрім того, артистка пригадала, як народжувала молодшого сина просто у прямому ефірі й показала архівні кадри з пологового будинку.

"Як ти народився, бачила вся Україна, бо народжувала я тебе у прямому ефірі. Можливо, як ти виростеш, ти на мене розізлишся, але я повинна була показати жінкам, що народжувати – не страшно. Ти вийшов через 11 хв. Я не кричала, просто дихала. Це другий найщасливіший день у моєму житті", - поділилася знаменитість.

Анна Саліванчук з сином / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Син Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, першого вересня українці також святкують День знань. Дорофєєва, Астаф'єва та інші зірки показали фото двадцятирічної давнини й здивували, який вигляд мали у першому класі.

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