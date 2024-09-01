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Анна Саліванчук показала, як змінився її син за чотири роки та який сюрприз вона зробила йому

Анна Саліванчук показала, як змінився її син за чотири роки та який сюрприз вона зробила йому

Анна Саліванчук з синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Акторка привітала маленького іменинника зі святом.

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла про особливе свято її молодшого сина Нікіти.

Так, сьогодні, 1 вересня, хлопчик святкує 4-річчя. У своєму фотоблогу Анна показала, як зранку зі старшим сином Глібом зробила йому сюрприз у вигляді маленького тортику зі свічкою. Також акторка замилувала, як маленький іменинник підріс і змінився за останні чотири роки. І під фото адресувала Нікіті милі вітання й вдячність за подароване їй щастя.

Син Анни Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Син Анни Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук з сином / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук з сином / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Нікіті 4 роки. Моє маленьке велике щастя. Я не знаю, як би я себе почувала у цій клятій війні, якби не ти. Мабуть, частіше плакала б і менше усміхалась, бо ти моя батарейка і мій стимул, щоб не опускати руки і завжди бути в русі. Так, звичайно, у мене є ще Гліб, але він подорослішав рівно 4 роки тому, коли народився ти, і він постійно мені допомагає з тобою. Люблю тебе сильно, будь завжди щасливим і здоровим у вільній Україні. Дякую, що обрав саме мене твоєю мамою, я буду намагатись завжди бути поруч і робити твоє життя цікавим", - замилувала привітаннями зіркова мама.

Анна Саліванчук з сином / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук з сином / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук з синами / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук з синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Окрім того, артистка пригадала, як народжувала молодшого сина просто у прямому ефірі й показала архівні кадри з пологового будинку.

"Як ти народився, бачила вся Україна, бо народжувала я тебе у прямому ефірі. Можливо, як ти виростеш, ти на мене розізлишся, але я повинна була показати жінкам, що народжувати – не страшно. Ти вийшов через 11 хв. Я не кричала, просто дихала. Це другий найщасливіший день у моєму житті", - поділилася знаменитість.

Анна Саліванчук з сином / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук з сином / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna
Син Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna
Син Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, першого вересня українці також святкують День знань. Дорофєєва, Астаф'єва та інші зірки показали фото двадцятирічної давнини й здивували, який вигляд мали у першому класі.

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