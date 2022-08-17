Анна Саліванчук показала, який вигляд мала 35 років тому

Артистці Анні Саліванчук виповнюється 37 років.

Від самого ранку знаменитість отримує привітання від рідних, друзів та прихильників. У свій день народження Анна вирішила теж зробили приємний сюрприз своїм підписникам.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В Instagram-stories Саліванчук показала, який вигляд мала 35 років тому, у два рочки. На фото маленька Анна стоїть сукенці та з бантиками.

Анна Саліванчук у дитинстві / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Утім, у свій день народження акторка попросила у прихильників про дещо особливе. Вона розповіла, що їй подарувати тим, хто хоче її привітати. Знаменитість попросила всіх охочих донатити кошти Харківському дитячому будинку, у якому проживають дітки з вадами.

"На початку вересня я поїду до Харкова, щоб допомогти дітям, які були змушені переселитися в безпечне місце. Хтось з них втратив дім, хтось батьків – це дітки, які пережили у своєму житті страшні трагедії. Зараз їх близько 200, тому буду вдячна кожному, хто підтримає своїм донатом", - зазначила Анна.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

До слова, кошти, які вдасться зібрати, витратять на свято для діток. Гроші, які залишаться, підуть на потреби дитбудинку.

"На жаль, діти перебувають в самому центрі Харкова, де досі небезпечно. Ми не в змозі їх захистити від страшних реалій, проте ми в силі зробити невелике свято, щоб підтримати їх та підняти настрій", - зазначила Анна.

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