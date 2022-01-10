Анна Саліванчук показала, який вигляд має її фігура після новорічних свят: "Наїла зайві кіло"

Анна Саліванчук показала, який вигляд має її фігура після новорічних свят: "Наїла зайві кіло"

Артистка поділилася пікантними фото.

Українська акторка Анна Саліванчук вирішила показати, як змінилася її фігура після новорічних свят.

Так, у своєму Instagram знаменитість опублікувала відверте фото, на якому зображена практично оголеною. Зірка прикрила пікантні місця ковдрою.

До слова, Анна розповіла, що після новорічних свят набрала трішки зайвих кіло. Хоч вага майже не змінилася, втім від понеділка акторка почала слідкувати за своїм харчуванням.

Анна Саліванчук / instagram.com/salivanchuk.anna

"Майже всі свята минули, і не знаю як у вас, але я наїла два кіло. Від понеділка на ПП. Починаю нове життя: слідкую за харчуванням та спорт", - розповіла Анна.

Окрім цього, акторка поміркувала над тим, чому жінки набирають вагу. Зірка дійшла до висновку, що дівчата полюбляють смачно поїсти.

"Але чому ми, дівчата, такі дивні? Спочатку наїмо за сім днів, потім місяць боремося із цим! Чому ж ми не можемо завжди триматися!" - поділилася своїми думками Анна.

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