Анна Саліванчук показалася без чоловіка й замилувала кадрами з підрослими синами-красенями

Українська акторка Анна Саліванчук показала рідкісні кадри зі своїми двома синами 8-річним Глібом і 3-річним Микитою від народного депутата Олександра Божкова.

Родина попозувала у новорічній фотосесії. Щоправда, на жодному з кадрів немає чоловіка знаменитості. Результатом знімань Анна похизувалася у своєму фотоблогу. Так, на тлі ялинки старший син ніжно цілує маму у щічку. Тим часом молодший Микита тішиться смаколиком у руках.

Анна Саліванчук з синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

На деяких світлинах зображені лише діти акторки. Вони читають книги та весело граються машинками. А потім до них доєдналася і їхня мама. Сім'я ніжно обіймає одне одного.

Анна Саліванчук з синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Саліванчук у святковому макіяжі та вбранні також наробила собі декілька фото, на яких вона зображена наодинці. Зірка читає книгу, зручно вмостившись у кріслі. Позаду неї стоїть прикрашена ялинка та лежать подарунки.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, чутки про розлучення акторки з чоловіком, народним депутатом Олександром Божковим, ширяться вже давно. Тож, декілька місяців тому в ексклюзивному коментарі сайту ТСН.ua Анна Саліванчук чесно зізналася, чи є правдою здогадки її шанувальників.

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