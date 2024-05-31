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Анна Саліванчук показалася на останньому дзвонику сина та зізналася, що її зворушило

Анна Саліванчук показалася на останньому дзвонику сина та зізналася, що її зворушило

Анна Саліванчук з сином Глібом / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Син акторки закінчив другий клас.

Українська акторка Анна Саліванчук показала, як сьогодні, 31 травня, минула урочиста шкільна лінійка її старшого сина Гліба.

Так, хлопець офіційно закінчив другий клас у київській школі. Зокрема, на останній дзвоник завітала і Анна, яка у фотоблогу показала зворушливі кадри зі свята. Для важливої події акторка з сином вбралися у вишиванки й зробили спільну світлину на згадку.

Анна Саліванчук на останньому дзвонику сина Гліба / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук на останньому дзвонику сина Гліба / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"2-й клас закінчено. Попереду ще 10. Батьки, тримаємося", — написала Саліванчук.

Окрім того, знаменитість показала деякі фрагменти з урочистої лінійки, зокрема, як її син разом з однокласниками співали гімн і танцювали просто неба поблизу школи. До того ж Анна зізналася, що її дуже зворушив момент, коли школярі виступали під пісню ВВ "Ми ростем", у якій присутні рядки "незламні, рушимі завжди і нині!"

Анна Саліванчук на останньому дзвонику сина Гліба / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук на останньому дзвонику сина Гліба / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук на останньому дзвонику сина Гліба / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук на останньому дзвонику сина Гліба / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Коли наші діти співають "незламні, рушимі – завжди єдині", сльози не зупиняються. В які страшні часи ми живемо", — зворушила знаменитість.

Насамкінець акторка показала щасливого сина, якому під час випуску з другого класу вручили жовто-зелений пояс: "Подивіться, яке щастя на обличчі".

Анна Саліванчук на останньому дзвонику сина Гліба / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук на останньому дзвонику сина Гліба / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук різко прокоментувала, як поділила майно з ексчоловіком-нардепом Олександром Божковим.

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