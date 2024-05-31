Анна Саліванчук показалася на останньому дзвонику сина та зізналася, що її зворушило

Українська акторка Анна Саліванчук показала, як сьогодні, 31 травня, минула урочиста шкільна лінійка її старшого сина Гліба.

Так, хлопець офіційно закінчив другий клас у київській школі. Зокрема, на останній дзвоник завітала і Анна, яка у фотоблогу показала зворушливі кадри зі свята. Для важливої події акторка з сином вбралися у вишиванки й зробили спільну світлину на згадку.

Анна Саліванчук на останньому дзвонику сина Гліба / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"2-й клас закінчено. Попереду ще 10. Батьки, тримаємося", — написала Саліванчук.

Окрім того, знаменитість показала деякі фрагменти з урочистої лінійки, зокрема, як її син разом з однокласниками співали гімн і танцювали просто неба поблизу школи. До того ж Анна зізналася, що її дуже зворушив момент, коли школярі виступали під пісню ВВ "Ми ростем", у якій присутні рядки "незламні, рушимі завжди і нині!"

Анна Саліванчук на останньому дзвонику сина Гліба / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук на останньому дзвонику сина Гліба / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Коли наші діти співають "незламні, рушимі – завжди єдині", сльози не зупиняються. В які страшні часи ми живемо", — зворушила знаменитість.

Насамкінець акторка показала щасливого сина, якому під час випуску з другого класу вручили жовто-зелений пояс: "Подивіться, яке щастя на обличчі".

Анна Саліванчук на останньому дзвонику сина Гліба / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук різко прокоментувала, як поділила майно з ексчоловіком-нардепом Олександром Божковим.

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