Анна Саліванчук показалася після операції на носі після фатального падіння

Артистка повідомила, що їй полагодили зміщення, отримане під час падіння.

Українська акторка, зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук поділилася з шанувальниками, що перенесла операцію після фатального падіння, у результаті якого головою вдарилася об сходинку.

У сторіз своєї сторінки в Instagram знаменитість розмістила кадри, зроблені на лікарняному ліжку. Саліванчук зробили операцію з виправлення зміщення носа:

"Моя мініоперація пройшла, скоро буду як нова копійка. Ніс буде ще гарніший, ніж був, вставили на місце", - розповіла Анна.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Водночас зірка зізналася, що у неї також пішла реакція на мазі, якими вона намагалася прибрати набряки з обличчя: "Лікар сказав, що в мене скоріше за все, алергія вже на мазі пішла, бо такого не було в перші дні. Відхожу від наркозу", - розповіла Саліванчук.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Після того, як зірка відійшла від наркозу, вона поїхала на МРТ. Зазначимо, як раніше ділилася Салівачнук, лікарі після комп'ютерної томографії помітили в її голові два затемнення. Тож наслідки падіння Анни можуть бути набагато серйознішими, ніж вона думала.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, минулої п'ятниці 10 лютого, з акторкою Анною Саліванчук стався неприємний інцидент. Коли артистка забирала сина зі школи, вона підслизнуася, впала та вдарилася головою об сходинку. У результаті нещасного випадку зірка зламала ніс та отримала струс мозку.

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