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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1533
Час на прочитання
1 хв

Анна Саліванчук похизувалася пишними формами на пляжі й розбурхала уяву пікантними фото

Акторка вирушила на відпочинок до Греції.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Анна Саліванчук

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук показала свій літній відпочинок за кордоном.

Так, у фотоблогу артистка розповіла, що приїхала до Греції разом з мамою та двома синами. Зіркова мама оселилася на віллі й повністю занурилася у відпочинок та часом з родиною. Водночас Анна не забуває тішити своїх шанувальників пікантним контентом. Так, вона опублікувала серію фото у купальнику та розбурхала уяву фанів.

На відпочинок Саліванчук взяла одразу декілька купальників і стильних луків. Поблизу помешкання акторка влаштувала імпровізовану фотосесію та постала у світлому образі, який доповнила підборами та капелюхом.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Крім того, артистка оригінально попозувала на тлі моря для динамічного фотосету. Так, на узбережжі Анна похизувалася своїм струнким тілом і пишними формами, що викликало захват у коментарях.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

  • Красива фігура, магічний погляд, блискучий розум, промениста усмішка та харизма — це все ви

  • Які фото просто неймовірні

  • Це дуже красиво

Нагадаємо, нещодавно 17-річна донька Євгена Кошового похизувалася своєю фігурою в обтислій сукні й зачарувала вродою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1533
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