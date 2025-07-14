- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1533
- Час на прочитання
- 1 хв
Анна Саліванчук похизувалася пишними формами на пляжі й розбурхала уяву пікантними фото
Акторка вирушила на відпочинок до Греції.
Українська акторка Анна Саліванчук показала свій літній відпочинок за кордоном.
Так, у фотоблогу артистка розповіла, що приїхала до Греції разом з мамою та двома синами. Зіркова мама оселилася на віллі й повністю занурилася у відпочинок та часом з родиною. Водночас Анна не забуває тішити своїх шанувальників пікантним контентом. Так, вона опублікувала серію фото у купальнику та розбурхала уяву фанів.
На відпочинок Саліванчук взяла одразу декілька купальників і стильних луків. Поблизу помешкання акторка влаштувала імпровізовану фотосесію та постала у світлому образі, який доповнила підборами та капелюхом.
Крім того, артистка оригінально попозувала на тлі моря для динамічного фотосету. Так, на узбережжі Анна похизувалася своїм струнким тілом і пишними формами, що викликало захват у коментарях.
Красива фігура, магічний погляд, блискучий розум, промениста усмішка та харизма — це все ви
Які фото просто неймовірні
Це дуже красиво
Нагадаємо, нещодавно 17-річна донька Євгена Кошового похизувалася своєю фігурою в обтислій сукні й зачарувала вродою.