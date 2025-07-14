Анна Саліванчук похизувалася пишними формами на пляжі й розбурхала уяву пікантними фото

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Українська акторка Анна Саліванчук показала свій літній відпочинок за кордоном.

Так, у фотоблогу артистка розповіла, що приїхала до Греції разом з мамою та двома синами. Зіркова мама оселилася на віллі й повністю занурилася у відпочинок та часом з родиною. Водночас Анна не забуває тішити своїх шанувальників пікантним контентом. Так, вона опублікувала серію фото у купальнику та розбурхала уяву фанів.

На відпочинок Саліванчук взяла одразу декілька купальників і стильних луків. Поблизу помешкання акторка влаштувала імпровізовану фотосесію та постала у світлому образі, який доповнила підборами та капелюхом.

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Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Крім того, артистка оригінально попозувала на тлі моря для динамічного фотосету. Так, на узбережжі Анна похизувалася своїм струнким тілом і пишними формами, що викликало захват у коментарях.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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