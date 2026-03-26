Анна Саліванчук порозважалась з підрослими синами в Одесі і похизувалась їхніми танцями зі зміями

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Реклама

Акторка Анна Саліванчук показала, як проводить час із дітьми — сімейні розваги, танці з синами та похід до океанаріуму викликали жваву реакцію в Мережі.

Артистка поділилася серією відео в Instagram-історіях, де проводить активний день разом із дітьми. Спочатку родина влаштувала імпровізовану танцювальну паузу. Сини з’явилися в однакових костюмах, що додало відео ще більшої кумедності. Разом із мамою вони виконали жартівливий танець, не стримуючи емоцій. Атмосфера виглядала легкою та невимушеною.

Анна Саліванчук із синами / © instagram.com/salivanchuk.anna

Згодом день продовжився вже в іншій локації — родина вирушила до зоопарку. Там на них чекала більш екстремальна розвага. Анна разом із дітьми наважилася взяти участь у незвичному досвіді — контакті зі зміями. Рептилій дозволили тримати прямо на плечах.

Реклама

«Що не зробиш заради красивого контенту. Це навіть приємно, відчувається як масаж», — прокоментувала акторка.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Судячи з реакції, один із синів поставився до такого експерименту обережніше — хлопчик не приховував страху. Водночас сама Саліванчук виглядала цілком спокійною і навіть розслабленою.

Артистка без страху позувала зі змією, чим заспокоїла синів та показала, що насправді це не небезпечно й навіть весело.

Син Анни Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

