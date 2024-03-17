Анна Саліванчук поскаржилася на переслідувача: "З'явився якийсь маніяк"

Українська акторка, зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук розповіла, що її переслідує чоловік.

Зокрема, незнайомець вистежує артистку в спортзалі. Коли знаменитість публікує в Instagram фото чи відео із занять, там одразу з'являється переслідувач, який постійно ходить за акторкою та змушує її почуватися некомфортно.

"Я не публікую нічого, тому що, на жаль, в комплексі спортзалів, де я перебуваю, з'явився якийсь маніяк. Він дивиться мої сторіз і одразу приїжджає туди, де я. Вираховує за картинкою і ходить за мною... Тому тепер я публікую сторіз, коли виїжджаю зі спортзалу, аби він не міг мене вирахувати", - поскаржилася артистка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук також звернулася до свого переслідувача. Акторка попросила чоловіка цього не робити, адже їй дійсно неприємно, коли за нею стежать.

"Мені неприємно відчувати, що за мною стежать, не робіть так. Чуєш мене? Не роби так більше! Мені неприємно!" – звернулася до переслідувача артистка.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук повідомила, що розлучилася з чоловіком, але не стала називати причину. У Мережі з'явилося чимало пліток, зокрема про те, що колишній бив акторку. Знаменитість вже прокоментувала, чи дійсно таке було, чи це все вигадки.

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