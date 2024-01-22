Анна Саліванчук поскаржилася на проблеми зі здоров'ям 3-річного сина й розповіла про його лікування

Українська акторка Анна Саліванчук поділилася, як її 3-річному синові Микиті стало зле просто на шляху до садочку.

У своєму фотоблогу знаменитість розповіла, як під час свого тренування вона дізналася, що у її молодшого сина різко погіршилося самопочуття. На щастя, поруч виявилася мама акторки. За словами Саліванчук, Микиту знудило близько семи разів за день.

Анна Саліванчук розповіла про самопочуття сина / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук розповіла про самопочуття сина / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Микиту знудило близько семи разів. По дорозі до садочку з ним це трапилося. Я чекала відповіді лікаря, вона вирішила, що це піднявся рівень ацетону. Я купила тест-смужки, але з ними щось не так. Тому що вони не змінили кольору. Так "весело" почався понеділок", - розповіла Анна.

Анна Саліванчук розповіла про самопочуття сина / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Також акторка поділилася, як лікує свого сина. Так, вона дає Микиті різні газовані напої, ліки та готує йому бульйон. Саліванчук поділилася, що хотіла викликати швидку допомогу, але згодом стан дитини покращився.

Анна Саліванчук розповіла про самопочуття сина / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук розповіла про самопочуття сина / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук розповіла і про свої проблеми зі здоров'ям. Після їхнього відпочинку в Португалії зі старшим сином вони підхопили вірус зі схожими симптомами.

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