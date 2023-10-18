Анна Саліванчук поскаржилася на проблеми зі здоров'ям та назвала свій діагноз

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла шанувальникам, що має певні проблеми зі здоров'ям.

В Instagram-stories знаменитість поділилася, що погано почувалася, тож вимушена була звернутися за допомогою до лікаря, щоправда, не до того, який її раніше оглядав, а до іншого. Виявилося, що Анні поставили не той діагноз і призначили неправильне лікування.

"Почуваюся дуже погано. Знову була в лікаря. Мені поставили зовсім інший діагноз. Сказали, що мені взагалі не треба було пити антибіотики, що лікар, який мені назначив антибіотики, непрофесіонал", - поділилася акторка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук зізналась, що в неї гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, тож і лікування їй необхідне зовсім інше.

"Вони мені взагалі були непотрібні, бо в мене не трахеїт, не запалення легень, а в мене взагалі гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Кашель у мене від нервів, від втоми, від їжі. Це постійно викликає кашель", - розповіла артистка.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі поширилися чутки, що Анна Саліванчук розлучається з чоловіком. В ексклюзивному коментарі ТСН.ua акторка вперше прокоментувала, чи дійсно це так.

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