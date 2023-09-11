Анна Саліванчук розповіла про проблеми зі здоров'ям та поскаржилася, що не може потрапити до лікаря

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла шанувальникам про проблеми зі здоров'ям.

Зірка вийшла на зв'язок у сторіз в Inatagram та поскаржилася, що вже другий день відчуває сильний біль у животі. Спершу Анна хотіла перечекати неприємні відчуття та навіть вирушила на тренування.

"Я другий день дуже погано почуваюсь. Але ж ви знаєте, що я трошки ку-ку, тому я поїду одразу на спорт, але якщо він не допоможе, то поїду до лікаря. Але спати мені було дуже важко, наче все розривається. Не розумію, що це. Потрібно, мабуть, до гастроентеролога", - поділилася Саліванчук.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Однак заняття спортом не на довго змогли полегшити біль в акторки, тож вона вирішила спробувати звернутися до лікаря. Але, як виявилося, записатися на прийом до фахівця навіть з наявною страховкою не так і просто.

"Парадокс: поки займаюсь нічого не болить, зупиняюсь - починає боліти. Подзвонила до лікарні, хотіла записатися, а гастроентеролог може мене прийняти лише 27 числа. Ви серйозно? Що мені робити до цього часу? Шукати іншого лікаря? Але у мене тут страховка", - розповіла Саліванчук.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Аби полегшити свій стан акторка вирушила до лазні. Вона припустила, що причиною болів може бути спазм чи невролгія.

"Вирішила не парити собі голову, а пропарити свої м'язи. Тому що можливо це не живіт, а можливо це міжребрева невролгія, тому що болі з усіх сторін тіла", - сказала акторка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Зрештою, зірка попросила свою маму посидіти з дітьми, а вона все ж таки вирішила піти та здати аналізи, щоб не зволікати.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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