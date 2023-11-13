Анна Саліванчук поскаржилася на проблеми зі здоров'ям у дітей: "Приїхали до лікарні"

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла, що її сини захворіли.

Новиною знаменитість поділилася в Instagram-stories. Артистка зізналась, що у хлопчиків болить горло. Тож замість школи та садочка Анна Саліванчук відвела 7-річного Гліба та 3-річного Микиту на огляд до лікаря.

Щоправда, коли артистка приїхала до лікарні, то почалася повітряна тривога, тож довелося перебувати в укритті до її відбою.

Анна Саліванчук із синами / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"І знову всі хворі...Мій понеділок почався з того, що дітки не пішли до школи і до садочка, тому що ми захворіли. Тому ми приїхали до лікарні під час тривоги. Добре, що тривога тривала 13 хвилин", - розповіла акторка.

Нагадаємо, нещодавно реперка alyona alyona розповіла про свої проблеми зі здоров'ям. Виконавиця здала аналізи, які показали невтішні результати.

Читайте також: