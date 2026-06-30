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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
2 хв

Анна Саліванчук повідомила про серйозну операцію 71-річного тата й зробила зізнання

Валерія Андрійовича терміново оперують.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Анна Саліванчук з батьком

Анна Саліванчук з батьком / © instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла про складну ситуацію в родині — її 71-річного батька Валерія Андрійовича терміново госпіталізували та оперують.

Зірка зізналася, що дізналася про зміни в планах медиків уже в день втручання, через що не змогла бути поруч із батьком у лікарні в найважливіший момент. За словами акторки, операцію спершу планували на наступний день, однак її раптово перенесли.

Попри сильне хвилювання, Саліванчук була змушена вирушити до Вінниці на заплановану виставу, адже всі квитки були продані, а скасування постановки було неможливим. Вона додала, що змогла організувати консультації з найкращими лікарями та сподівається на успішний результат операції.

Сториз Анни Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Сториз Анни Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

«Я в дорозі до Вінниці, де граю виставу. У попередніх сториз я стрибаю, танцюю, усміхаюсь, хоча вже як 13 хв почалася дуже важка і серйозна операція для мого тата. Я мала бути поруч з ним, бо операцію запланована була на завтра. Але вчора її перенесли на сьогодні. А у мене весь зал проданий. Мама теж не може бути поруч, бо з дітьми. І він сам у лікарні. Але я знайшла найкращих лікарів і я всередині дуже хвилююсь, але їду грати виставу. Впевнена, що все буде добре. Молюсь за тебе, татусь. Завтра я тебе обійму», — поділилася акторка.

Нагадаємо, нещодавно 67-річна співачка «Лісапетного батальйону» Наталія Фаліон невдало вколола ботокс і шокувала негативними наслідками для здоров’я.

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Дата публікації
Кількість переглядів
145
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