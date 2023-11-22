Анна Саліванчук пожалілася, що її 3-річний син захворів, та назвала діагноз: "Хороших новин немає"

Українська акторка Анна Саліванчук пожалілася, що її 3-річний син Микита захворів.

В Instagram-stories знаменитість поділилася, що майже всю ніч не спала. У маленького Микити була температура 39,6, а також у нього боліли живіт та горло. Знаменитість на ранок повела хлопчика до лікаря. Сама Анна теж сходила на огляд.

В Анни Саліванчук захворів син / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

В Анни Саліванчук захворів син / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Ми з Микитою не спали всю ніч. Була температура, боліло горло і він плакав. Зараз у школах карантин через скарлатину і гепатит А. У Микити дуже болить горло і живіт. Температура 39,6, це просто жах якийсь. Я теж піду до лікаря, бо зовсім мені не подобаються мої мигдалини", - поділилася акторка.

Син Анни Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук поділилася, що у Микити майже всі симптоми скарлатини. Якщо температура у хлопчика не буде опускатися, то його госпіталізують до лікарні.

"Загальні ознаки скарлатини: нудота і блювота, збільшення мигдаликів з утворенням нальоту і гнійників, почервоніння горла, язик малинового кольору з набряклими опуклими сосочками, висока температура, висипання. У нас весь пакет, окрім першого, і ще опухли пальці і дуже крутить живіть. Найстрашніше, якщо температура не буде збиватись, то нас госпіталізують, і не до нашої лікарні, а тільки до інфекційного відділення", - розповіла артистка.

В Анни Саліванчук захворів син / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нині Анна Саліванчук перебуває з сином вдома, де вона лікує хлопчика. Артистка сподівається, що Микиті якнайшвидше стане ліпше. Самій акторці теж приписали пити антибіотики.

"Хороших новин немає, у Микити скарлатина. Висока температура, висипання, опухлі пальчики, може бути нудота, біль у животі, всю ніч він не спав саме через біль у животі - це все через скарлатину. Мені теж приписали антибіотики. Я, звичайно, почуваюся набагато краще, у мене температури взагалі немає, але, як і говорила, мої мигдалини дуже-дуже запалені. Побажайте нам швидкого одужання", - додала артистка.

Анна Саліванчук із сином / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

До слова, лише нещодавно в Анни Саліванчук хворіли сини. Тоді акторка їздила з ними до лікарні. Хлопчики одужали, але 3-річний Микита знову захворів.

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